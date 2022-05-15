وزيرة الثقافة ناعية صلاح منتصر: لعب دورا بارزا في نشر الوعي والمعرفة

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نعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر الذى غيبه الموت اليوم الأحد 15 مايو عن عمر يناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الصحافة العربية فقدت أحد رموزها والذي لعب دورا بارزا فى نشر الوعي والمعرفة.

وأضافت أن الراحل مثل نموذجا للاخلاص للوطن والتفانى فى العمل، مؤكدة أن آراؤه أثرت بشكل مباشر فى تكوين ثقافة وتوجهات أجيال.

وقدمت العزاء لأسرته وأصدقاءه.

يذكر ان صلاح منتصر من رموز مؤسسة الأهرام واحد كبار كتابها ، ولد بمحافظة دمياط والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، وكان لديه عموده الشهير بجريدة الأهرام "مجرد رأي" .