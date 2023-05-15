وفد سوري رسمي يصل إلى السعودية للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

وصل وفد سوري رسمي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، مساء اليوم الاثنين، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في الـ 19 من مايو الجاري، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا».



وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: «نعبر عن سعادتنا بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح، ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعاً».



وأضاف: «هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا نتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل، هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها، ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ».



وتنطلق غدًا الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية لجامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين؛ تمهيداً لاجتماع وزراء الخارجية؛ لمناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية، المقرر انعقاده الأربعاء المقبل.



وفي السابع من الشهر الجاري، قررت الجامعة العربية عودة سوريا للمشاركة في اجتماعاتها، وذلك بعد تحركات دبلوماسية بين دمشق وعواصم عربية شهدتها الأشهر الأخيرة، شهدت عودة سفراء وفتح سفارات واستئناف علاقات.



وبعد ذلك، تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشاركة في القمة التي تحتضنها الرياض.



وستكون مشاركته في قمة الرياض هي الأولى منذ حضوره قمة سرت في ليبيا عام 2010.