 باريس تعد أوكرانيا بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية - بوابة الشروق
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باريس تعد أوكرانيا بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية


نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 7:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 7:26 ص

وعدت فرنسا بتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا من أجل دفاعها ضد روسيا.

وسيجري إعداد إمدادات جديدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا والعاجلة لتعزيز دفاعات أوكرانيا، وفقا لبيان مشترك بين أوكرانيا وفرنسا نشره قصر الإليزيه مساء الأحد.

وقال البيان إن باريس ستواصل مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها "مركزة جهودها في دعم قدرات الدفاع الجوي الأوكراني من أجل الدفاع عن سكانها ضد الغارات الروسية".

وصدر البيان بعد عشاء عمل استمر ثلاث ساعات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قام برحلة مفاجئة إلى فرنسا في أعقاب زيارته إلى ألمانيا وإيطاليا.


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