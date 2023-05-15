جاكسون موليكا يخرج من حسابات الأهلي تدريجيا

بدأ جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي في الخروج تدريجيًا من حسابات النادي الأهلي، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي خروج موليكا من حسابات الأهلي، في ظل ملاحظة هبوط مستواه في الفترة الماضية.

وأصبح الكونغولي موليكا حبيسًا لمقاعد البدلاء في بشكتاش بعد التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر، ويكتفي بالمشاركة بديلًا في بعض الأحيان.

ولم ينجح موليكا في تسجيل أي هدف خلال العام الجاري، مع تراجع واضح في مستواه الفني، الذي كان عليه قبل ذلك، وهو الأمر الذي دفع إدارة الأهلي لبدء التفكير في حلول أخرى.

وتخشى إدارة الأهلي المخاطرة بإهدار الأموال في صفقة موليكا، البالغ من العمر 23 عامًا، إذ تدرك أن صفقة التعاقد مع مهاجم بشكتاش التركي لن تتم بأقل من 3 مليون دولار، أي أنه سيكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، بجانب بيرسي تاو.

وبدأت إدارة الأهلي في تجهيز عدد من مقاطع الفيديو للاعبين آخرين ينشطون في الدوريات الأوروبية، لعرضها على مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في الفترة القادمة، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع أحدهم، بدلًا من جاكسون موليكا.