كونسيساو يعتذر لجماهير ميلان بعد خسارة كأس إيطاليا  

اعترف سيرجيو كونسيساو أن ميلان "كان يمكنه أن يفعل المزيد في الشوط الثاني" من هزيمته في نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا، لكنه لم يرغب في "البحث عن أعذار" بخصوص بعض قرارات التحكيم.

وكان الفريقان قد التقيا يوم الجمعة في الدوري الإيطالي، حيث عاد الروسونيري من تأخر بهدف إلى فوز 3-1، لكن فينتشنزو إيتاليانو يبدو أنه تعلم من تلك المواجهة ولم يُهدر التقدم هذه المرة.

وسجّل دان ندوي الهدف الوحيد في نهائي كأس إيطاليا على ملعب الأولمبيكو، وكان كافيًا لحسم اللقب والتأهل إلى الدوري الأوروبي لصالح بولونيا.

وقال كونسيساو لـ"سبورت ميدياسيت":"الشوط الأول كان متوازنًا، كانت لدينا بعض الفرص للتسجيل، وتسجيل الهدف الأول في هذه المباريات أمر مهم".

"أعترف، كان يمكننا فعل المزيد في الشوط الثاني. بولونيا كان لديه بعض الحظ مع الهدف، لا أريد أن أنتقص من خصومنا، لقد قدموا أداءً جيدًا وفازوا بالكأس، لكن بعد الهدف لم يكن هناك الكثير من كرة القدم".

وكان كونسيساو ولاعبوه غاضبين من الحكم ماوريتسيو مارياني قبيل نهاية الشوط الأول، معتقدين أن لويس فيرجسون كان يجب أن يُطرد ببطاقة صفراء ثانية بعد احتكاك مع كريستيان بوليسيتش.

"لا أريد أن أبحث عن أعذار بخصوص التحكيم، كانت هناك حالتان أو ثلاث مثيرة للجدل، لكنني لا أريد استخدامها كحجج. كان ينبغي علينا أن نكون أفضل. فزنا بكأس السوبر، وبلغنا نهائي كأس إيطاليا، وسنسعى لإنهاء الموسم بكرامة".

"لدينا مباراة مهمة أخرى في هذا الملعب ضد روما يوم الأحد. أنا آسف للجماهير التي كانت متحمسة جدًا، كانت خيبة أمل للجميع. كان يمكننا أن نفعل المزيد، لكن هذه مباريات متوازنة تُحسم بالتفاصيل، لقد سجلوا ولم نفعل نحن ذلك".

يواصل ميلان سجله كأكثر الفرق خسارة في نهائيات كأس إيطاليا، حيث فاز باللقب خمس مرات فقط من أصل 14 نهائي.

كما أنهم الآن مهددون بفقدان فرصة التأهل الأوروبي تمامًا، حيث يحتلون المركز الثامن في الدوري الإيطالي مع تبقي جولتين فقط.

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيكرر نفس قرارات التشكيلة والتبديلات بعد الخسارة، أجاب: "هناك آلاف الأمور تدور في ذهنك في مثل هذه اللحظات، وفي النهاية كل شخص يصبح مدربًا رائعًا بعد انتهاء المباراة. قبلها، فعلت ما شعرت أنه الصواب، واتّبعت أفكاري، لذلك كنت سأكرر نفس القرارات".

"الأمر مختلف الآن بعدما نعلم ما لم ينجح، لكن هذه هي كرة القدم".

بولونيا اعتمد على الضغط العالي، وهو ما جعل ميلان يواجه صعوبات في البناء من الخلف، واضطر للجوء إلى الكرات الطويلة.

"كنا قد خططنا لاستخدام الحارس كلاعب إضافي في البناء، لكن في بعض الأحيان اضطررنا للاستعجال ولعب الكرات الطويلة. على أي حال، أول 25 دقيقة لم تكن سيئة".

وفاز كونسيساو بكأس السوبر الإيطالي في ثاني مباراة له فقط مع الفريق، واحتفل برقصة وسيجار في غرفة الملابس، لكن ذلك قد يكون الإنجاز الوحيد له في فترة قصيرة محتملة على دكة بدلاء ميلان.

وقال كونسيساو عبر "تويتر ميلان":"كانت مباراة تنافسية للغاية، كل التحاماتها كانت حاسمة. أعتقد أن ذلك يعكس موسمنا. خيبة الأمل التي تحدثت عنها كانت فقط بسبب خسارة النهائي وفرصة الفوز بلقب في موسم صعب وبيئة معقدة".

"في نهاية المطاف، يجب أن أهنئ بولونيا، فقد لعبوا بطريقتهم بشكل جيد، ونحن افتقدنا شيئًا ما".

وحاول مقدم برنامج "سبورت ميدياسيت" أن يدفع كونسيساو للحديث عن مستقبله مع ميلان، وسأله إن كنا سنراه في كأس إيطاليا الموسم المقبل.

فأجاب كونسيساو بابتسامة خفيفة: "سنرى بعضنا يوم الأحد في مباراة الدوري المقبلة".