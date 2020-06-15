إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلغي الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكين ضد كورونا

أنهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص استخدام الطوارئ لهيدروكسي كلوروكوين، وهو عقار مضاد للملاريا، لعلاج الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت إدارة الغذاء والدواء الاتحادية إنها راجعت دراسات ووجدت أن العقار من غير المرجح أن يؤدي إلى تأثير مقاوم للفيروس وأن العلاج باستخدام هذا العقار لم يساعد في تخفيف أثر الفيروس.

وقال دينيس هينتون، كبير العلماء بإدارة الغذاء والدواء في رسالة اليوم الاثنين "قد لا يكون هذا الدواء فعالا في علاج كوفيد-19.. الفوائد المحتملة للدواء لمثل هذا الاستخدام لا تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة".

وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره بشدة لاستخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين، معتبرا أنه ربما يكون دواء معجزة. واستخدم ترامب نفسه الدواء بعد إصابة شخصين كانا يعملان في البيت الأبيض بالفيروس.