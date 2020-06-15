قنوات خاصة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على يوتيوب وساوند كلاود

نسخة رقمية من «بلدك من بيتك» للتغلب على جائحة كورونا

فتح باب التقدم في مهرجان «الفن التشكيلي العربي» حتى 25 يونيو

في رسالة إلى المدعي العام.. بيونسيه تطالب بالعدالة في قضية مقتل برونا تايلور