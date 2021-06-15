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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في الدنمارك خلال مايو الماضي بنسبة 6. 1% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 8. 0% شهريا خلال أبريل الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان مكتب الإحصاء القول إن أسعار الجملة سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا بنسبة 9ر9% بعد ارتفاع سنوي بنسبة 5ر7% خلال أبريل الماضي.

وتأتي النسبة العالية للارتفاع السنوي للأسعار بسبب انخفاض أرقام سنة المقارنة حيث كانت الأسعار في الدنمارك منخفضة خلال تلك الفترة من العام الماضي نتيجة إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في الدنمارك، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الدنماركية توقعات نمو الاقتصاد خلال العام الحالي.

وقالت وزارة المالية، في وقت سابق، إنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 4. 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وليس بمعدل 1. 2%، كما كانت تتوقع في الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن وزير المالية نيكولاي فامين قوله أثناء نشر التقديرات الاقتصادية "أخيرا نستطيع أن نرى الضوء مجددا"

وأضاف: "أجزاء كبيرة من الاقتصاد أعيد فتحها ويمكننا أخيرا العودة إلى طريقة حياة طبيعية بصورة أكبر".