السماح لمنتقدين بإقامة مخيم احتجاجي أثناء قمة مجموعة السبع في ألمانيا

أعلنت متحدثة باسم بلدية مدينة جارميش-بارتنكيرشن الألمانية اليوم الأربعاء، السماح لمنتقدي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بإقامة مخيم احتجاجي لهم في المدينة خلال استقبالها لقمة المجموعة المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر.

وأوضحت المتحدثة أن بإمكان هؤلاء الأشخاص إقامة خيامهم أثناء أيام القمة في مرج تم اختياره، مع مراعاة الشروط الخاصة بذلك.

من جانبها، قالت عمدة المدينة اليزابيت كوخ إن من المهم احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، ومن ذلك الحق في التعبير عن الرأي.

وأضافت : " من الواضح أن مثل هذا المخيم المخصص للناشطين بقيادة تحالف /أوقفوا مجموعة السبع/ لتصميم الرقصات يعد من قبيل التعبير الحر عن الرأي، ونحن نحترم هذا".

ومن المنتظر عقد قمة أقوى سبع دول صناعية للمرة الثانية في فندق قصر إلماو الفاخر في المدينة البافارية وذلك في الفترة بين 26 و28 حزيران/يونيو الجاري، ويقع الفندق عند سفح جبال فيترشتاين.

وستغلق دائرة جارميش-بارتنكيرشن مساحة كبيرة حول مكان الاجتماع اعتبارا من يوم الأحد المقبل حيث سيتم منع دخول هذه المنطقة حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.