فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمحافظات: (القاهرة، والبحيرة، وبني سويف، والمنوفية، والإسكندرية، والجيزة، وأسيوط).

ويكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك بدءًا من اليوم حتى 30 يونيو، على أن تعقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين أعتبارا من يوم 3 يوليو.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، على النحو التالى:

1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022.

2 ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عاما.

3 ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4 ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5 ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6 - أن يكون الطالب لائقا طبيا.

7ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي:

مدرسة مسطرد ـ محافظات ( القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة)

مدرسة الجيزة ـ محافظات (الجيزة وضواحيها ـ الفيوم)

مدرسة بني سويف ـ محافظات (بني سويف وضواحيها ـ المنيا)

مدرسة أسيوط ـ محافظات (أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الاقصر ـ أسوان)

مدرسة البحيرة ـ محافظات ( البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط )

مدرسة المنوفية ـ محافظات ( المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية )

مدرسة الأسكندرية ـ محافظات ( الاسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء )

وأوضحت الشركة أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق هي: "اسم الطالب رباعي، والرقم القومي للطالب، وتاريخ الميلاد، والسن في أول أكتوبرلا يزيد عن 18 عاما، واستمارة النجاح، وعنوان الطالب، ورقم تليفون ولي الأمر، وإيصال كهرباء، وصورة بطاقة ولي الأمر، وأن تشمل المرفقات: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية".

وأشارت الشركة أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة تخصصات:

تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

تشغيل وصيانة محطات التحلية( تحلية مياه البحار)