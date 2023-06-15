كشف ملابسات تداول منشور يتضمن تجول مضطرب نفسي في بورسعيد

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول عدة منشورات عبر موقع "فيسبوك" يتضمن تجول شخص "مجهول الهوية" بشوارع مدينة بورسعيد، تظهر عليه علامات الإضطراب النفسى، ويناشدون التوصل لذويه خشية إيذاء الآخرين.

بفحص المنشور تبين عثور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد على الشخص المشار إليه بدائرة قسم شرطة الجنوب أول. وأنه لا يحمل ثمة أوراق ثبوتية، وعُثر بحوزته على ( رقم لهاتف محمول "خاص بشقيقه - مقيم بمحافظة الشرقية").

وباستدعاء الأخير حضر إلى القسم وتعرف عليه وقدم تحقيق شخصيته، وأفاد بأن شقيقه يعانى من اضطرابات نفسية وأنه ترك مسكنهم بمحافظة الشرقية منذ عدة أيام ولم يقم بتحرير محضر بتغيبه لقيامه بالبحث عنه، وطلب استلامه وتعهد بحسن رعايته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات