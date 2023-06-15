• دعوات لإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات

قال إسلام أبو ليلة ممثل حزب الدستور والحركة المدنية، إن من أهم مهام رائد الأعمال هو التفكير فى حل المشكلات الموجودة بالسوق و سد الفجوات التي تنتج عن نقص سلعة أو خدمة معينة، مضيفا:"لكن توجد العديد من المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف أبو ليلة خلال جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان"دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال، أن أبرز هذه المعوقات توافر التمويل حيث يواجه رواد الأعمال الصعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتأسيس وتطوير مشاريعهم، والبيروقراطية حيث تواجه المشاريع الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لتأسيس أعمالهم.

وأشار إلى أن المعوقات تتضمن قلة الدعم الحكومي وعدم وجود حافز ودعم الأفكار والمشروعات التي تحد من الاستيراد وتعمل على الاكتفاء الذاتى، وعدم ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، وعدم وجود خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والوفرة فيه.

وتابع:" المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال تتضمن نقص الموارد البشرية المؤهلة حيث يشكل صعوبة في إيجاد موظفين مؤهلين للعمل في شركاتهم، وندرة الاستثمار فى المخاطر وهو معروف في عدة دول ولكن في المنطقة العربية يواجه عزوفاً من المستثمرين؛ وهو يعني أن يقوم المستثمرون بضخ استثمار مباشر بمشروعات وشركات ريادة الأعمال بدلاً من إعطائهم قروضاً؛ أي يكون لديهم حصة في الشركة.

وأوصي ممثل حزب الدستور بتسهيل إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل هيئة الخبراء متخصصة لدعم رواد الأعمال فى مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتسهيل الإجراءات التأسيس، وإعفاء الشركات الناشئة والصغيرة التى يقوم بتأسيسها الشباب من الضرائب لمدة خمس سنوات لضمان الاستدامة وعدم تحملهم اعباء مالية فى بداية المشروع، وإنشاء خريطة استثمارية لتوعية رواد الاعمال باحتياجات السوق المطلوب وتوجيههم للعمل عليها.

وأوصى بضرورة ربط سوق العمل بالدراسة عن طريق التعاقد بين الجامعات والشركات لتدريب الشباب بشكل عملى على سوق العمل، و تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم رواد الاعمال والعمل معهم على التدريبات اللازمة لتأهيل مشاريعهم، وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة.

كما أوصي بإنشاء حملات توعية للمواطنين بالخدمات المقدمة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال.