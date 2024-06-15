أردوغان: قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة ليس خطوة كافية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اعتراف الدول الأعضاء بمجلس الأمن بدولة فلسطين بإمكانه أن يغير الأجواء في المنطقة إلى الأفضل.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة شملت إسبانيا وإيطاليا، وفق وكالة الأناضول.

وصرح الرئيس التركي: «على المزيد من الدول أن تمتلك الشجاعة وتقول لإسرائيل قفي من أجل أن تتخطى الإنسانية امتحان فلسطين».

وفيما يتعلق بالضغوط على إسرائيل، قال إن الجميع على يقين أن هذه القافلة لن تسير على هذا النحو، معبرا عن أمله في أن تتغير الأجواء مع الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأوضح أنه من الطبيعي انتظار من الرئيس الأمريكي جو بايدن إثبات أن خطته لوقف إطلاق النار في غزة تهدف إلى وقف المجازر في فلسطين وليست استثمارا انتخابيا.

ووصف أردوغان قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في غزة بأنه خطوة للأمام إلا أنها ليست كافية.

ولفت إلى أن الجميع يعلم عدد القرارات التي تتجاهلها إسرائيل.