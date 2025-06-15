مقتل 7 أشخاص إثر تحطم مروحية كانت تقل هندوسا شمالي الهند

أعلن مسئولون هنود، تحطم مروحية كانت تقل هندوسا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بولاية أوتاراخاند شمالي الهند؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص كانوا على متنها.

وكانت المروحية متجهة من بلدة معبد كيدارناث إلى جوبتكاشي - وهو موقع بارز في جبال الهيمالايا، يقصده المتعبدون الهندوس - عندما تحطمت.

وقال مسئولون هنود، إن الحادث وقع في غضون دقائق من إقلاع المروحية، بعدما بدأت رحلة كان من المفترض أن تستغرق 10 دقائق.

ومن جانبه، قال ناندان سينج راجوار وهو مسئول محلي يعمل في إدارة مكافحة الكوارث، إن السلطات أطلقت عملية بحث وإنقاذ، وإنه من المتوقع أن تراجع بروتوكولات التشغيل الخاصة برحلات الطيران في المنطقة.

وسقطت المروحية - التي تشغلها شركة طيران "أريان" الخاصة لخدمات المروحيات - في منطقة غابات بالقرب من طريق كيدارناث الذي يسلكه المتعبدون، عند حوالي الساعة 0530 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال مسئولون هنود، إنه يعتقد أن سبب وقوع الحادث هو سوء الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن كيدارناث تضم أحد أقدس 4 أضرحة للمعابد الهندوسية، وتستقبل سنويا عشرات الآلاف من الهندوس الراغبين في التعبد خلال موسم الصيف، ويستخدم الكثير منهم خدمات المروحيات بسبب وعورة التضاريس الجبلية.