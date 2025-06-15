أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، أنها شنت هجمات على إسرائيل بالتنسيق مع طهران، وهي المرة الأولى التي تُعلن فيها عن مثل هذا التعاون في شن هجمات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن الجماعة اليمنية استهدفت يافا في وسط إسرائيل بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال في كلمة بثها التلفزيون "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني والإيراني، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية فرط صوتية".

وأضاف "تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن، وفقا لرويترز.

وواصلت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد عدوها اللدود يوم الجمعة.

وفي اليوم نفسه الذي شنت فيه إسرائيل هجومها على إيران، قالت إسرائيل إن صاروخا أُطلق من اليمن نحوها سقط في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. لكن الحوثيين لم يعلنوا المسئولية عن إطلاق الصاروخ.



