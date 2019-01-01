 رئيس وزراء العراق: نرفض أي مشروع استيطاني في المنطقة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء العراق: نرفض أي مشروع استيطاني في المنطقة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 4:45 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 4:45 م

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن موقف بلاده ثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن العراق يرفض أي مشروع استيطاني في المنطقة.
وقال عبد المهدي - في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية في بغداد - إن قضية فلسطين قضيتنا ونقف مع الشعب الفلسطيني دون أي شروط أو تحفظ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية /نينا/.
من جانبه ، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الشعب الفلسطيني بقي ثابتا على أرضه ولم يستسلم أو يهزم ولن يرضى إلا بحقه، مشيدا بدعم العراق في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن .
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد استقبل، في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والوفد الوزاري المرافق له.

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