رئيس وزراء العراق: نرفض أي مشروع استيطاني في المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن موقف بلاده ثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن العراق يرفض أي مشروع استيطاني في المنطقة.

وقال عبد المهدي - في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية في بغداد - إن قضية فلسطين قضيتنا ونقف مع الشعب الفلسطيني دون أي شروط أو تحفظ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية /نينا/.

من جانبه ، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الشعب الفلسطيني بقي ثابتا على أرضه ولم يستسلم أو يهزم ولن يرضى إلا بحقه، مشيدا بدعم العراق في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن .

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد استقبل، في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والوفد الوزاري المرافق له.