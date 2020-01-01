الرئيس الأمريكي يحذر إيران من إعدام المتظاهرين

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إيران من تنفيذ الحكم بالإعدام على ثلاثة أفراد لمشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة الإيرانية في طهران العام الماضي.

وكتب ترامب - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية-: "تم الحُكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في إيران لمشاركتهم في الاحتجاجات، ومن المتوقع تنفيذ الحكم في أي لحظة. تنفيذ مثل هذا الحكم على هؤلاء الأشخاص الثلاثة يرسل إشارة خطيرة إلى العالم ولا ينبغي القيام به".

كما نشر ترامب تغريدته باللغة الفارسية.

وكان الثلاثة من بين آلاف تم اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة الإيرانية في نوفمبر الماضي. وتم اتهام الأفراد الثلاثة بالمشاركة في "التخريب والحرق العمد بنية مواجهة وخوض حرب ضد الجمهورية الإيرانية".

وقال محامو المذكورين إنهم أُجبروا على الاعتراف بالجرائم المزعومة، لكن القضاء الإيراني أيد حكم الإعدام في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأثارت التطورات غضبا بين جماعات حقوق الإنسان وأثارت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت تدعو إيران إلى وقف عمليات الإعدام.

واتبعت إدارة ترامب نهجا متشددا فيما يتعلق بإيران، ففي يناير الماضي أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه للمتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران بعد أن اعترفت طهران بإسقاط طائرة متجهة إلى أوكرانيا عن طريق الخطأ.

وجاءت رسالة ترامب التحذيرية لإيران في نفس الأسبوع الذي نفذت فيه إدارته أول إعدام فيدرالي منذ 17 عاما.