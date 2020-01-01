وزير الدفاع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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جانب من لقاء وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وناقش الفريق أول محمد زكى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما تطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة المصرية فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصروالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بعمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط بين القوات المسلحة فى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى المجال العسكري.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التى حققتها القوات المسلحة فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفى سياق متصل ..إلتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكينزى ، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.