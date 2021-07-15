السلفادور تتأهل لدور الثمانية في الكأس الذهبية والمكسيك تستعيد توازنها

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حجز منتخب السلفادور لكرة القدم مكانا له في دور الثمانية ببطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد «كونكاكاف» أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عقب فوزه على منتخب ترينداد وتوباجو 2 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت فوز المكسيك على جواتيمالا 3 - 0.

سجل هدفي منتخب السلفادور خايرو هنريكويوز ووالمر مارتينيز في الدقيقتين 30 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع منتخب السلفادور رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله لدور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره المكسيكي.

في المقابل توقف رصيد منتخب ترينداد وتوباجو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، استعاد المنتخب المكسيكي توازنه في البطولة وتغلب على منتخب جواتيمالا بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف المنتخب المكسيكي روخيليو فونيس موري (هدفين) في الدقيقتين 29 و55 وأوربيلين بينيدا في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب جواتيملا بلا رصيد في قاع الترتيب.

وكان المنتخب المكسيكي تعادل في أولى مبارياته بالبطولة مع منتخب ترينداد وتوباجو سلبيا، بينما فاز منتخب السلفادور على جواتيمالا بهدفين نظيفين.