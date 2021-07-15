 السلفادور تتأهل لدور الثمانية في الكأس الذهبية والمكسيك تستعيد توازنها - بوابة الشروق
الخميس 15 يوليه 2021 10:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

السلفادور تتأهل لدور الثمانية في الكأس الذهبية والمكسيك تستعيد توازنها

د ب أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 10:41 ص

حجز منتخب السلفادور لكرة القدم مكانا له في دور الثمانية ببطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد «كونكاكاف» أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عقب فوزه على منتخب ترينداد وتوباجو 2 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت فوز المكسيك على جواتيمالا 3 - 0.

سجل هدفي منتخب السلفادور خايرو هنريكويوز ووالمر مارتينيز في الدقيقتين 30 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع منتخب السلفادور رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله لدور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره المكسيكي.

في المقابل توقف رصيد منتخب ترينداد وتوباجو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، استعاد المنتخب المكسيكي توازنه في البطولة وتغلب على منتخب جواتيمالا بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف المنتخب المكسيكي روخيليو فونيس موري (هدفين) في الدقيقتين 29 و55 وأوربيلين بينيدا في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب جواتيملا بلا رصيد في قاع الترتيب.

وكان المنتخب المكسيكي تعادل في أولى مبارياته بالبطولة مع منتخب ترينداد وتوباجو سلبيا، بينما فاز منتخب السلفادور على جواتيمالا بهدفين نظيفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك