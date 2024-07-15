 ضربة مدوية.. برشلونة يُعلن حجم إصابة لاعبه رونالدو أراوخو - بوابة الشروق
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ضربة مدوية.. برشلونة يُعلن حجم إصابة لاعبه رونالدو أراوخو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:25 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:25 م

أعلن نادي برشلونة اليوم الإثنين، في بيان رسمي عن حجم الإصابة التي يُعاني منها نجم الفريق، رونالدو أراوخو، والتي تعرض لها مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان أراوخو تعرض للإصابة مع منتخب بلاده أوروجواي في مباراة البرازيل بربع نهائي كوبا أمريكا، والتي فاز بها منتخب بلاده بركلات الترجيح.

وقال النادي في بيان رسمي اليوم: «أظهرت الفحوصات التي أجريت في مدينة خوان جامبر الرياضية أن لاعب الفريق الأول رونالد أراوجو يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية للفخذ الأيمن».

وأضاف البيان: «سيخضع اللاعب خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية على يد الدكتور لاسي ليمبينن، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، في مدينة توركو بفنلندا. وعند اكتمال العملية، سيكون هناك تحديث طبي آخر».

وبحسب بعض التقارير الصحفية، فإن مدافع برشلونة سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.


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