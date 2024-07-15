حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في عدة بيانات له إن عناصره نفّذوا أمس الأحد، "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جوياً بسرب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، مُستهدفة أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققوا فيها إصابات مؤكدة"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أنهم "قصفوا ‌‏انتشاراً لجنود الجيش ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وانتشاراً آخر في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصاروخ بركان، وقصفوا موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان بلدات سدانة-بين كفرحمام وكفرشوبا، حمى راشيا الفخار، ميس الجبل، حولا، بني حيان، الخيام، بليدا، وفي قضاء بنت جبيل قصف بلدات رامية، عيتا الشعب، وفي قضاء صور قصفوا بلدة يارين

يأتي ذلك فيما تشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر الماضي توترا متصاعدا، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.