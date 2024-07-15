انقطاع كامل للكهرباء عن كل أنحاء قطاع غزة باستثناء المستشفيات التي تمتلك مولدات

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أفاد مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم الاثنين، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن كل أنحاء قطاع غزة، باستثناء المستشفيات التي تمتلك مولدات كهربائية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائفه المدفعية تجاه المناطق الشمالية الغربية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولفت إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت كذلك منازل المواطنين في المناطق الغربية لرفح الفلسطينية، ونسفت مربعا سكنيا في حي تل السلطان.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مسجدا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا بممتلكاته.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على أحياء تل الهوا، والشيخ عجلين، والصبرة في مدينة غزة، فيما أطلقت الطائرات المروحية النار صوب المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وقال إن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضاف أن مسعفي الهلال الأحمر انتشلوا جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على منطقة المغراقة وأطراف مخيم النصيرات الشمالية، والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى إطلاق نار من مروحيات الاحتلال شمال غرب مدينة الزهراء.

وأشار إلى أن الطيران الحربي المروحي أطلق صاروخا على شقة سكنية في محيط مدراس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي مدينة رفح، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من المدينة، بالتزامن مع إطلاق النار من الطيران المروحي.