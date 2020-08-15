وفد طبي يزور لبنان لتقديم الدعم الطبي لمصابي «مرفأ بيروت»

وصل وفد طبي تابع لوزارة التعليم العالي، يضم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات المصرية، برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إلى العاصمة اللبنانية لتقديم الدعم الطبي لمصابي "مرفأ بيروت"، حيث كان في استقباله وزير الصحة اللبناني حمد حسن، والسفير المصري ياسر علوي، وقيادات لبنانية.

وقال الدكتور مجدي سبع - في بيان اليوم السبت - إن الوفد الطبي المصري تسلم عمله فور وصوله إلى لبنان، وذلك بعيادات متخصصة بجامعة بيروت العربية، مشيرًا إلى أن جامعة طنطا تشارك بـ6 أطباء في تخصصات طبية مختلفة، وهم: الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أستاذ جراحات العيون، والدكاترة: أحمد سويلم، وشريف الجرف، ومصطفى عمار، وأحمد كشك.

من جانبه، أكد عميد كلية طب الدكتور أحمد غنيم، على حسن الاستقبال والترحيب من قبل المسؤولين اللبنانيين، حيث أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر لسرعتها في دعم لبنان، بإقامة جسر جوي بين القاهرة وبيروت لتقديم المساعدات الإغاثية إلى الشعب اللبناني الشقيق، والتي تتضمن مواد ومستلزمات طبية وجراحية وأدوية ومواد غذائية.

وأرسل غنيم أطقم من الأطباء المتخصصين للمساهمة في معالجة المصابين والجرحى من جراء الانفجار، بما يُعين لبنان على تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت.