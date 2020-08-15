الزمالك يحقق فوزا قاتلا على المقاصة في الدوري

حقق الزمالك فوزا قاتلا على مصر المقاصة، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وجاء هدف الفوز عن طريق حسام أشرف في الدقيقة 94، من عمر المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في منافسات الدوري.

الشوط الأول

بدأت المواجهة بضغط من عناصر الفريقين، وفي هجمة منظمة لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة، في الدقيقة الخامسة، تحصل على ركلة جزاء ولكن إبراهيم نور الدين ألغاها بعدما عاد لتقنية الفيديو "فار"

وأحرز الزمالك بعد ذلك هدفين، عن طريق محمود علاء ومصطفى محمد إلا أنهما ألغيا بداعي التسلل وذلك في الدقيقتين السابعة والتاسعة من اللقاء.

حاول لاعبو الفريقين إحراز هدف التقدم، إلا أن دفاعات الفريقين كانت صامدة، ولم ينجح كلا من الزمالك أو المقاصة في خطف هدف التقدم بشوط المباراة الأول.

مجريات الشوط الثاني