رامافوزا يعتزم توجيه كلمة عن تطورات كورونا في جنوب إفريقيا

يعتزم رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، توجيه كلمة للأمة في وقت لاحق من، اليوم السبت، حول تطورات الاستراتيجية الهادفة للسيطرة على مرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لديوان الرئاسة بجنوب إفريقيا القول إن كلمة الرئيس تأتي عقب اجتماع عقده مؤخرا مع مجلس القيادة الوطني بشأن فيروس كورونا واجتماعات عقدها اليوم مع رئيس المجلس التنسيقي للرئيس ومجلس الوزراء.

وأوضحت بلومبرج أنه من المقرر أن يتم بث كلمة رامافوزا مباشرة على التلفزيون والإذاعة في البلاد.

وكانت جنوب إفريقيا قد سجلت 579140 حالة إصابة بالفيروس و11556 وفاة، حسب موقع وورلد ميترز، المعني برصد التطورات بشأن فيروس كورونا في العالم.