اتفاقية دفاع مشترك لنقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا

أبرمت الولايات المتحدة، اتفاق تعاون دفاعي، اليوم السبت، مع بولندا لنشر القوات الأمريكية في بولندا.

ووقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على الاتفاق، مع وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك، وفقا لموقع "يورونيوز".

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال حفل التوقيع: "سيكون هذا ضمانًا موسعاً، في حال وجود تهديد فإن جنودنا سيقفون جنبًا إلى جنب.. ستعمل أيضًا على رفع مستوى أمن البلدين في هذا الجزء من أوروبا".

وأضاف دودا، أن الصفقة ستعزز أيضًا جوانب أخرى من التعاون الأمريكي البولندي، خاصة العلاقات الاستثمارية والتجارية.

الاتفاقية الجديدة تكمل اتفاقية حالية لوضع قوات "الناتو" وتسمح بتعزيز وتحديث القدرات والمرافق الحالية، من خلال السماح للقوات الأمريكية بالوصول إلى منشآت عسكرية بولندية إضافية، كما يحدد صيغة لتقاسم التكاليف اللوجستية والبنية التحتية للوجود الأمريكي الموسع في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إن الاتفاقية كانت تتويجًا لأشهر من المفاوضات مع بولندا، مضيفا أنها ستعزز التعاون العسكري وتزيد من الوجود العسكري للولايات المتحدة في بولندا لتقوية ردع الناتو، وتعزيز الأمن الأوروبي، والمساعدة في ضمان الديمقراطية والحرية والسيادة.