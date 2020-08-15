إصابة 3 أشخاص في حريق بمحل للحلوى جنوب ألمانيا

أُصيب 3 أشخاص جراء حريق نشب في محل للحلوى، اليوم السبت، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، حيث قال المتحدث باسم قوات الإطفاء: إنه كان هناك انفجارًا تحطمت على إثره كل نوافذ المحل.

واحترق المحل بكامله، وأصيب الأشخاص الثلاثة جراء استنشاق الدخان، إذ أوضح المتحدث أنه لم يكن هناك أحدًا في المحل عندما وصلنا.

وكان المتحدث قد توقع في بادئ الأمر أن المحل الذي وقع به الحريق هو محل لبيع البيتزا.

وحسب التصريحات، قامت قوات الإنقاذ بنقل 13 شخصًا من السكان إلى مكان آمن، وتم إغلاق الشارع الذي يقع به المحل مؤقتًا، وطلب عمال الإنقاذ من السكان إغلاق النوافذ والأبواب.

وكان الحريق اندلع في الطابق الأرضي في المبنى السكني والتجاري، المكون من أربعة طوابق، ولا يزال سبب الحريق مجهولًا.