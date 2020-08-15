ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1% عن الفترة نفسها منذ يوم أمس الجمعة، لتصل إلى 31ر5 مليون شخص، حتى مساء اليوم السبت، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط زيادة يومي بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 613101 حالة، بزيادة نسبتها 7ر1% عن الفترة نفسها من يوم أمس الجمعة.

وسجلت هاواي زيادة بنسبة 4ر5% في عدد الإصابات منذ أمس، ليصل الإجمالي إلى 4543 حالة.

أما تكساس فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، عند 307 وفيات.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة نتيجة الإصابة بالفيروس، 168 ألفا و458 حالة، بحسب بلومبرج.