قال المهندس عماد فايز، مدير تطوير مشروع المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، إنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، وكذلك أيضًا تطوير طريق الفيوم وإعادة مسار طريق الإسكندرية.

وأضاف «فايز»، في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 96% من أعمال مشروع المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الافتتاح سيكون العام المقبل.

وأوضح أنه تم تطوير الطرق المحيطة بالمتحف، وإعادة مسار طريق الإسكندرية، وتطوير طريق الفيوم، وإنشاء نفق جديد.

وأشار إلى أن الممشى سيكون من أروع الأماكن؛ باعتباره يبدأ من ميدان المسلة المعلقة حتى يصل إلى الأهرامات، مضيفًا أن هناك تخطيط لتنفيذ تلفريك.