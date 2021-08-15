سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين بغلق صفحة مباراة الإسماعيلي بشكل نهائي والتركيز فقط على مواجهة وادي دجلة، حيث أكد على صعوبة وأهمية اللقاء في مشوار المنافسة على الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

كماعقد كارتيرون المدير جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وقام المدير الفني للزمالك، بالاطمئنان على حالة المصابين وجميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات المستمر في بطولة الدوري.

واجتمع المدير الفني أيضا مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وناقش كارتيرون مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرنادو مدرب الأحمال في برنامج الفريق خلال مران اليوم، وتحديد بعض الأفكار الخططية المراد تنفيذها.