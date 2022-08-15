 دخول سفينتين إلى ميناء أوديسا الأوكراني لتحميل الزيت والذرة - بوابة الشروق
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دخول سفينتين إلى ميناء أوديسا الأوكراني لتحميل الزيت والذرة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 11:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 11:03 ص

أعلنت خدمة الشحن بميناء أوديسا الأوكراني، دخول سفينتين للميناء لتحميل المنتجات الزراعية، موضحة أن السفينتين ستحملان الذرة وزيت عباد الشمس.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن الناقلة التي ترفع علم فانواتو، قد رست في محطة نفط بريستا، وأنه سيتم تحميلها ب 7000 طن من زيت عباد الشمس، مضيفة أن سفينة الشحن سارة التي ترفع علم بالاو دخلت الميناء لتحميل الذرة.

يشار إلى أنه كان قد تم أمس الأحد، تحميل أكثر من 23 ألف طن من القمح على ناقلة البضائع السائبة بريف كوناندور في ميناء بيفديني لشحنها إلى إثيوبيا.

ومنذ بداية أغسطس الجاري، تم تصدير حوالي 375 ألف طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانيء الأوكرانية عبر الممر البحري الإنساني.


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