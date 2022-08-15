العثور على كنوز نفيسة في سفينة غرقت قبل 350 سنة

لكن في غضون ثوان قليلة، كل شيء يتغير.

تسبب خطأ ملاحي من قبل نوسترا سينورا دي لا كونسيبسيون، وهي السفينة التي كانت تبحر في الأسطول نفسه، في تصادم مع مارافيلاس، مما أدى إلى دفع السفينة الإسبانية نحو الشعاب المرجانية.

في أقل من 30 دقيقة كانت السفينة في قاع المحيط الأطلسي. نجا 45 شخصا من أصل طاقم مكون من 650.

إنقاذ جديد

على مدى القرون الأربعة الماضية، تعرض حطام مارافيلاس، الذي يقع على بعد 70 كيلومترا قبالة ساحل جزر الباهاما، للعبث من قبل عدد من الحملات الاستكشافية. ولكن على مدى العامين الماضيين، عمل فريق دولي من علماء الترميم وعلماء الآثار تحت الماء على استعادة بعض العجائب التي خلفتها وراءها.

يتم الآن عرض الحمولة لأول مرة في متحف جزر الباهاما البحري الذي افتتح حديثا.

وقال كارل ألين، رجل الأعمال ومؤسس شركة ألين إكسبلوريشن، الشركة المسؤولة عن جهود الإنقاذ، في بيان "إن مارافيلاس جزء أيقوني من التاريخ البحري لجزر الباهاما".

وأضاف أن "حطام السفينة له تاريخ صعب: فقد استعادت البعثات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والهولندية والأمريكية والباهامية العديد من القطع خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر".