دبي للثقافة تنظم النسخة الأولى من بينالي دبي للخط أكتوبر المقبل

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، النسخة الأولى من "بينالي دبي للخط"، خلال الفترة من 1 حتى 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 200 فنان ومبدع محلي وعالمي من شتى أنحاء العالم.



ويأتي "البينالي"، احتفاءً بما حققه "معرض دبي الدولي للخط العربي" من نجاحات على مدار 10 دورات، ويعكس حرص الهيئة على إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع، وخلق منصة عالمية لاكتشاف المواهب الجديدة وتمكينها، ويأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.



ويتضمن برنامج البينالي، تنظيم 15 معرضا في أكثر من 20 موقعا حول دبي، تعرض تشكيلة أعمال إبداعية تبرز حيوية الخطوط التقليدية والمعاصرة والخط الطباعي المكتوبة بأكثر من 8 لغات، وأعمال أخرى تبرز جماليات تصميم المجوهرات والمنتجات، والفن العام والمجسمات والمنسوجات، ومجموعة متنوعة من العروض الفنية والفئات الأخرى التي تبين دقة فنون الخط.



وسيشهد البينالي، تنظيم أكثر من 100 جلسة وورشة عمل فنية وتعليمية متنوعة تتولى تقديمها كوكبة من الفنانين والخبراء والخطاطين المعروفين عالميا.



وبدوره، أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة"، أهمية الخط كأحد العناصر المكونة للثقافة العربية والعالمية، مشيراً إلى حرص الهيئة على إبراز مفهوم الخط وفنونه على اختلافها بوصفه أحد أدوات التعبير عن مخزون الثقافة الإبداعي.



ومن جانبها، أوضحت فاطمة القرشي مدير مشروع "بينالي دبي للخط"، أن "دبي للثقافة" تسعى من خلال تنظيم البينالي إلى خلق منصة إبداعية جديدة قادرة على تمكين أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم من عرض أعمالهم وتجاربهم في فنون الخط المتنوعة.



ومن جهة أخرى، كشفت "دبي للثقافة"، عن انضمام مجموعة جديدة من المؤسسات الثقافية الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي إلى قائمة الشركاء الداعمين لـ"بينالي دبي للخط"، وهي: مدينة إكسبو دبي، ومكتبة محمد بن راشد، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وبوابة مركز دبي المالي العالمي، و"معرض بوكارا"، ومؤسسة AWC ART WORLD CREATIONS LTD، وهي منصة إبداعية متخصصة في إنشاء المعارض عبر الإنترنت والفن الرقمي.