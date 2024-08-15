رئيس جامعة المنوفية يناقش إنشاء مشروع توسعات للجامعة بالسادات على مساحة 200 فدان

ناقش الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، مشروع توسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات على مساحة 200 فدان، حيث يشمل المقترح إنشاء جامعة تكنولوجية وجامعة دولية وتوسعات لجامعة المنوفية الأهلية ومقترح لكليات جامعة المنوفية جديدة في تخصصاتها بالإضافة إلى مراكز بحثية متخصصة ومزارع زراعية متقدمة ومنطقة سكنية ومنطقة أنشطة طلابية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، المهندس إسلام الفيشاوي رئيس مجلس أمناء مدينة السادات؛ لبحث أوجه التعاون المشترك للنهوض بالخدمات التعليمية والصحية لأهالي المحافظة ومدينة السادات وخدمة المجتمع المحيط.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أن هذا المشروع سيكون إنجازا كبيرا يضاف إلى جامعة المنوفية لخدمة العملية التعليمية والبحثية ويقدم حلول مرضية لمواجهة الزيادة الطلابية السنوية، فضلا عن تقديم برامج تعليمية جديدة تواكب احتياجات سوق العمل وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب المهندس إسلام الفيشاوي، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي سيتم بمدينة السادات، مؤكدا الاستعداد التام لتقديم أوجه الدعم اللازم للجامعة لتحقيق أهدافها لخدمة المجتمع وأهالي مدينة السادات .