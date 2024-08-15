أكسيوس: ترامب يشجع نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار بغزة

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدرين أمريكيين القول إن المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، وتناولا مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وقال مصدر لأكسيوس إن مكالمة ترامب كان الهدف منها تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتنياهو بالفعل. ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.

في أواخر الشهر الماضي، زار نتنياهو الولايات المتحدة والتقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كمالا هاريس وترامب.

وحددت مصر والولايات المتحدة وقطر، الخميس، موعدا لجولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلن بايدن اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 مايو. وتحاول واشنطن والوسطاء من المنطقة منذ ذلك الحين ترتيب صفقة وقف إطلاق النار في غزة مقابل إعادة المحتجزين الإسرائيليين لكنهم يواجهون عقبات متكررة.

و قالت حركة حماس الفلسطينية إنها لن تشارك في الجولة الجديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها، اليوم في قطر، لكن مسئولا مطلعا على المحادثات قال إن الوسطاء يتوقعون التشاور مع الحركة فيما بعد.

وقالت واشنطن إن وقف إطلاق النار في غزة سيحد من تنامي فرص اتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتتزايد مخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إيران بعد يوم من اغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث توعد كل من إيران وحزب الله، إسرائيل بالانتقام.