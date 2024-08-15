طلاب هندسة شبرا بجامعة بنها يشاركون في مهرجان رالي للسيارات الكهربائية بالعلمين

شارك طلاب كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها، في مسابقة "رالي" للسيارات الكهربائية التي أقيمت بمنطقة أرينا العلمين، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء ولجان تحكيم دولية. المهرجان شهد مشاركة 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية.

وخلال الفعالية، تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الفريق المشارك في المسابقة، مشيدًا بالأفكار المبدعة التي قدمها الطلاب والتي تعكس مهاراتهم وتفوقهم. وأكد الجيزاوي دعم الجامعة الكامل للإبداع والابتكار، وحرصها على تحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم والوصول بها إلى مستويات التميز.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال عبد العزيز، القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا، أن هذه المشاركة ليست الأولى للكلية، بل هي المشاركة الثالثة على التوالي.

وأشار إلى أن أول مشاركة للكلية كانت في عام 2020، حيث تمكن الفريق من الانتقال من مسابقة التصميم إلى التصنيع من أول مشاركة له. وفي الموسم الثاني من المسابقة، التي أقيمت في شرم الشيخ، نجح الفريق في اجتياز كل الاختبارات والوصول إلى نهائيات المسابقة، محققًا المركز السادس من أصل 22 جامعة في مسابقة أفضل سيارة اقتصادية وأكثر استدامة.

الجدير بالذكر أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية "EVER" تُعد أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية. تهدف المسابقة إلى دعم الفرق المشاركة فنيًا وماديًا، وتُقام بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. تتنافس الفرق من مختلف الجامعات على تصميم وتنفيذ سيارة كهربائية ذات أداء جيد وكفاءة عالية.