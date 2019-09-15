 صحيفة كويتية: طائرة مسيرة تخترق مجال الكويت وتحلق فوق قصر الأمير - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2019 12:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

صحيفة كويتية: طائرة مسيرة تخترق مجال الكويت وتحلق فوق قصر الأمير

د ب أ
نشر فى : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 12:09 ص | آخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 12:09 ص

تلقت الأجهزة الأمنية المعنية في الكويت بلاغاً يفيد بأن طائرة مسيرة اخترقت أجواء البلاد اليوم السبت عندما وصلت إلى محيط قصر دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 متراً.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن مصادر القول إن "الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشغلة كشافاتهاالأمامية ثم غادرت".

وأضافت المصادر أن الطائرة "قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك