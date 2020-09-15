أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات وافدة من الخارج، مما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و202 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أنه لم يتم تسجيل إصابات بعدوى محلية بكورونا لليوم الـ30 على التوالي في الصين، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 4 حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من شنجهاي وتشجيانغ وسيتشوان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2653 حالة غادر منها 2511 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و426 شخصا، مشيرة إلى أن 6513 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، بعد مغادرة 471 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وإجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 361 حالة منها 360 حالة وافدة.

يشار إلى أن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4971 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 101 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 499 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4635 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و476 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.