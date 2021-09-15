اتفق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي و"تكتل لبنان القوي" على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية أو بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي وفدا من "تكتل لبنان القوي" برئاسة رئيس الكتلة النائب جبران باسيل في منزله في بيروت، وذلك بحضور النواب سيزار ابي خليل وأدي معلوف وسليم عون وأسعد درغام ونقولا صحناوي وفريد البستاني وروجيه عازار.

وخلال اللقاء، أشاد "تكتل لبنان القوي" بموقف ميقاتي من ناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية تأليف الحكومة بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية، كما عرض الوفد مطالب التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري.

وأكد التكتل أن اللقاء شهد حوارا إيجابيا وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لوقف الانهيار والنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالإقتراع.

وأضاف أنه سيجتمع لاحقا، وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لاتخاذ الموقف النهائي من عملية إعطاء الثقة أو حجبها.