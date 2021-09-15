علق المفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج، على انطلاق فعاليات التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع 2021" بإحدى القواعد الجوية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"،

مساء الأربعاء، إنّ النجم الساطع يُعتبر أكبر تدريب مشترك في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 21 دولة علاوة على اشتراك بعض الدول كمراقيب.

وأضاف فرج، أنّ تدريب النجم الساطع بدأ عام 1980 بعد اتفاقية السلام مع إسرئيل، مؤكدًا أنّ التدريب تشارك به الدول بعد الوصول لأعلى المستويات من التدريب.

وأشار إلى أنّ التدريب يهدف لتبادل خبرات مع الدول المشاركة لا سيما التي تحمل العقيدتين الغربية والشرقية.

ولفت إلى أن "النجم الساطع" شهد أيضًا التدريب على الحرب على الإرهاب للمرة الأولى، لافتًا إلى أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كان يتابع العمليات وشهد بيان عملي بإقلاع 85 طائرة في وقت واحد بما يعني أننا وصلنا أعلى درجات الاستعداد والتدريب.