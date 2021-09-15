أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا خلال أغسطس الماضي بنسبة 7ر0% شهريا و2ر3% سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 2% سنويا خلال يوليو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم بشأن معدل التضخم السنوي كان 3ر2% فقط.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي بمقدار 2ر1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، كان أكبر ارتفاع شهري للمعدل السنوي منذ بدء نشر هذه البيانات في 1997، مضيفا أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا على أرجح الاحتمالات.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطعام والطاقة 1ر3% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون أن يكون 9ر2% سنويا. وبلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 7ر0%.