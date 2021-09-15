أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة اعتبارا من السبت المقبل.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه الاختبارات تتم وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات.

وأضافت أنه تيسيرًا على طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون) - التمريض - السياحة والفنادق - الكليات التكنولوجية) اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن الاختبارات تعقد بالكليات المعنية بدءًا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء المقبل، منوهة بأن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبار القدرات هي الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية (الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية - الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا) - الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية)، وكذلك كليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) والسياحة والفنادق، في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.