 تايوان تقرر احتجاز رجل صيني بمعزل عن العالم الخارجي بسبب عبوره المياه التايوانية - بوابة الشروق
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تايوان تقرر احتجاز رجل صيني بمعزل عن العالم الخارجي بسبب عبوره المياه التايوانية

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 4:19 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 4:19 م

قضت محكمة تايبيه الجديدة الجزئية التايوانية، في وقت متأخر من مساء يوم السبت، باحتجاز رجل صيني دخل تايوان بصورة غير قانونية، على متن قارب مطاطي، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بتهمة دخول البلاد بصورة غير قانونية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي. إن. إيه)، اليوم الأحد، بأن المحكمة قضت بأن الرجل يشتبه في انتهاكه لقانون الهجرة، وبأنه يشكل خطر الهروب ولديه القدرة على التواطؤ مع شركاء.

وقامت إدارة الإطفاء في تايبيه الجديدة، بإبلاغ إدارة خفر السواحل التايوانية عن الرجل "30 عاما" ولقبه وانج، في الساعة 0630 من صباح يوم السبت، بعد رؤيته بالقرب من مصب نهر هوكينج في منطقة لينكو بتايبيه الجديدة، بحسب إدارة خفر السواحل التايوانية.

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