 مقابل إقامة وراتب.. تجنيد أفارقة في الجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
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مقابل إقامة وراتب.. تجنيد أفارقة في الجيش الإسرائيلي


نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 2:10 م

ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يجند عددا من طالبي اللجوء الأفارقة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، مقابل وعود بمنحهم إقامة دائمة في إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن «الجيش يحاول إغراء هؤلاء بمنحهم مرتبات مساوية لما يحصل عليه الجنود الإسرائيليون».

وأضافت أن «المجندين الأفارقة في الجيش الإسرائيلي شاركوا بالفعل في عمليات ذائعة الصيت في قطاع غزة».

ووصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 621 بين ضابط وجندي، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 3500 جريح حسب آخر الأرقام، وذلك منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 41182 شهيدا فلسطينيا على الأقل، وفقا للجهات الصحية في غزة.

وقد تسببت الحرب في دمار واسع النطاق وتشريد حوالي 90 بالمئة من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.


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