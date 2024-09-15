حماس: الاحتلال يحاول تعويض النزف الكبير في جيشه عبر تجنيد الأفارقة

قالت حركة المقاومة حماس، إن ما كشف عنه الإعلام العبري من تجنيد جيش الاحتلال لطالبي اللجوء الأفارقة، للقتال في قطاع غزة ضمن صفوفه، مقابل تسهيل حصولهم على حق الإقامة؛ هو تأكيدٌ على عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها هذا الكيان، وانتهاكه لأبسط قواعد حقوق الإنسان، باستغلال حاجة المهاجرين وطالبي اللجوء، للزج بهم في المعارك، ومحاولة تعويض النزف الكبير في عديد جيشه بفعل تصدّي مقاومي شعب فلسطين البواسل في قطاع غزة.

وطالبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بإدانة هذه الجريمة التي تعبّر عن سلوك عصابات عنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على انتهاكاتهم الجسيمة لقوانين الحروب وللقانون الدولي والإنساني.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يجند عددا من طالبي اللجوء الأفارقة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، مقابل وعود بمنحهم إقامة دائمة في إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن «الجيش يحاول إغراء هؤلاء بمنحهم مرتبات مساوية لما يحصل عليه الجنود الإسرائيليون».

وأضافت أن «المجندين الأفارقة في الجيش الإسرائيلي شاركوا بالفعل في عمليات ذائعة الصيت في قطاع غزة».