السلطات البريطانية تعترض قارب صيد يحمل طن كوكايين قبالة ساحل كورنوال

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تمكنت السلطات البريطانية من اعتراض قارب صيد كان يحمل حوالي طن كوكايين قبالة ساحل كورنوال، جنوب غرب المملكة المتحدة، في ما وصفته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية بـ"الخسارة الفادحة" لعصابة إجرامية منظمة.

ونقلت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية عن الوكالة قولها إن ضباطها اعتقلوا أربعة رجال وصادروا المخدرات بعد أن تم اعتراض القارب في البحر بالقرب من نيوكواي بعد ظهر يوم الجمعة.

وقد تم اعتقال الرجال الأربعة للاشتباه في قيامهم بجلب مخدرات من الفئة (إيه).

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة 17 حزمة على شكل طوب في تغليف بني واثنتين في تغليف داكن.كما نشرت الوكالة صورة لقارب أزرق وأبيض يدعى "ليلي لولا".

وقال ديريك إيفانز، قائد فرع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "هذه كمية كبيرة من الكوكايين ستشكل خسارة فادحة للعصابة الإجرامية التي حاولت إدخالها إلى المملكة المتحدة".

وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية في محاولة جلب المخدرات.





