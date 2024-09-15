حكومة جاوة الشرقية بإندونيسيا تسعى للتعاون مع جامعة الأزهر في مصر

التقت حاكمة إقليم جاوة الشرقية الإندونيسي، خُفيفة إيندار باراوانسا، برئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة جمعة داود، في مدينة سورابايا عاصمة إقليم جاوة الشرقية لبحث سبل التعاون المحتمل.

وصرح رئيس الجامعة في بيان صادر عن مكتب الحاكمة اليوم الأحد: "ناقشنا العديد من الأمور مع السيدة خُفيفة فيما يتعلق بالتعاون والإمكانات التي يمكننا تفعيلها بين جامعة الأزهر وجاوة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بالمنح الدراسية والتدريب"، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

ومنذ تولي خُفيفة منصبها في عام 2019، ترسل حكومة جاوة الشرقية سنويا 30 طالبا للدراسة في مستوى البكالوريوس/ الليسانس بجامعة الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة.

ويتم اختيار هؤلاء الدارسين للدراسة في الأزهر بمنحة دراسية كاملة من حكومة جاوة الشرقية، بحسب أنتارا.

وفي العام الرابع، يستمر عدد الطلاب المبتعثين إلى جامعة الأزهر في الزيادة ليصل إلى 33 طالبا سنويا. ويتم تزويدهم بتكاليف التعليم والمعيشة بالإضافة إلى السكن في القاهرة.

وتواصل خُفَيفَة السعي لزيادة الحصة أو عدد الطلاب الذين يمكنهم الدراسة في الأزهر، على أمل تحسين جودة الموارد البشرية في جاوة الشرقية.

وقال رئيس جامعة الأزهر: "فيما يتعلق بحصة المستفيدين من منح الأزهر، فعادة ما تحددها الحكومة المركزية، ثم يتم تقسيم الحصة بين المناطق المختلفة. لكننا نرحب بأي شخص يكون قادرا على الدراسة في الأزهر."

من جانبها قالت خُفيفة إنها بحثت أيضا خلال اللقاء اهتمام الأزهر بنشر رسالة الوسطية والتسامح.

وأضافت: "نعلم أن الأزهر بقيادة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب مهتم للغاية بنشر الوسطية والتسامح ومكافحة التطرف".