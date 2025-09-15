قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الفقرة الواردة بالبيان الختامي لقمة الدوحة بشأن مراجعة الدول العربية والإسلامية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها «ليست إجبارية أو إلزامية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان على قطر، مساء الاثنين، أن الفقرة بمثابة دعوة مفتوحة لكل الدول التي لديها مثل تلك العلاقات إلى مراجعتها.

وأكمل: «الفقرة ليست إجبارية أو إلزامية، بل تفتح الباب أمام الدول الأعضاء في الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ تلك الإجراءات، إن أرادت أو رأت فيه أمرًا مهمًا يستدعي القيام به».

وأشار إلى أن الإعلام العربي تحدث على مدار الأيام الماضية عن «الإجراءات العملية»، معقبًا: «هذا نموذج لما يمكن أن يتم، إذا رأت أي دولة الحاجة إلى القيام بذلك، والفقرة تشجعها على اتخاذ الإجراء».

وأكد أن مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل من شأنه أن يشكل «رسالة مهمة للغاية»، ليس فقط لدولة الاحتلال، وإنما للعالم بشكل عام أن هناك فصلًا جديدًا يفتح في مسألة العلاقات مع إسرائيل.