ميرتس بعد انتخابات شمال الراين ويستفاليا: الحزب المسيحي هو حزب البلديات الأول

بعد الانتخابات البلدية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أمس الأحد، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزبه المسيحي الديمقراطي بأنه القوة السياسية الأقوى بجدارة و"حزب البلديات رقم 1" في الولاية.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي.

وكتب ميرتس على منصة إكس:"نحن نواجه بحزم المشكلات في الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات. الحلول لا تأتي من الأطراف (في إشارة إلى الأحزاب التي تنتمي إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار)، بل من الوسط (في إشارة إلى حزبه المنتمي إلى يمين الوسط)– من خلال إعداد ردود تتعلق باقتصادنا والهجرة والأمن".

وكانت رئاسة الحزب ناقشت في برلين في وقت سابق نتيجة الانتخابات البلدية في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.

وبحسب النتيجة الأولية على مستوى الولاية، حصل حزب ميرتس المسيحي على 33,3% من المقاعد في المجالس البلدية والمجالس الإدارية في شمال الراين-ويستفاليا (مقابل 34,3% في انتخابات عام 2020). وجاء في المركز الثاني الحزب الاشتراكي الديمقراطي حيث حصل على 22,1% (2020: 24,3%)، وفق ما أعلنت رئيسة الانتخابات في الولاية.

وجاء في المركز الثالث حزب "البديل من أجل ألمانيا" حيث حصل على 5ر14% (مقابل 1ر5% في 2020)، في حين حصل حزب الخضر على 13,5% (مقابل 20% في 2020). وحصل حزب اليسار على 6ر5% (مقابل 8ر3% في 2020)، بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر على 7ر3% (مقابل 6ر5% في 2020).