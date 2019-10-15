فرنسا تعتزم منع المحادثات الرسمية لانضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي -اليوم الثلاثاء- ما إذا كان سيتم السماح لألبانيا ومقدونيا الشمالية ببدء محادثات رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم إشارة المسؤولين الفرنسيين إلى أنهم يعتزمون منع الخطوة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة حديثا، أورزولا فون دير لاين، كتبت الأسبوع الماضي رسالة تؤيد بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الرسالة، التي تم نشرها في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تيرانا وسكوبي، قد قامتا "بما طلبنا منهما القيام به"، حيث بذلا جهودا كبيرة للإصلاح.

ولكن فرنسا ترى الأمور بشكل مختلف، على الرغم من أنها معزولة في موقفها، وذلك بحسب ما قاله دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" مساء أمس الاثنين، بعد عقد اجتماع خاص في لوكسمبورج قبيل الاجتماع المقرر اليوم.

ومن جانبها، دعمت فنلندا - التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي - عملية الانضمام صباح اليوم الثلاثاء.

ويُذكر أن اتخاذ قرار بعدم بدء مفاوضات الانضمام أثناء اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يمثل صفعة لألبانيا ومقدونيا الشمالية، بعد أن وجدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من العام الجاري أنهما قد قاما بالعمل اللازم من أجل المضي قدما في مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.